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Мурманская область. Арктика10.04.18 09:08

Директора МУП «Водоканал-Ревда» оштрафовали за несвоевременную выплату заработной платы работникам

Прокуратурой Ловозерского района при осуществлении полномочий по надзору за соблюдением прав и свобод человека и гражданина установлены факты несвоевременной выплаты заработной платы работникам МУП «Водоканал-Ревда». Установлено, что заработная плата за первую и вторую половину января 2018 года работникам МУП «Водоканал-Ревда» была выплачена с опозданием на пять дней.

В связи с установленными нарушениями трудового законодательства прокуратурой района в отношении директора МУП «Водоканал-Ревда» было возбуждено два дела об административных правонарушениях, предусмотренных ч.6 ст.5.27 КоАП РФ (невыплата в установленный срок заработной платы).

Постановлениями Государственной инспекции труда в Мурманской области директору МУП «Водоканал-Ревда» назначено административное наказание в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей за каждое административное правонарушение.

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петя
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в прокуратуре он был подчиненный, поэтому и говорил, как начальство велело. а не согласных с ним, в лучшем случае, увольняют со собственному. давно не секрет, что в следствии по звонку "сверху" дела
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