Директора МУП «Водоканал-Ревда» оштрафовали за несвоевременную выплату заработной платы работникам

Прокуратурой Ловозерского района при осуществлении полномочий по надзору за соблюдением прав и свобод человека и гражданина установлены факты несвоевременной выплаты заработной платы работникам МУП «Водоканал-Ревда». Установлено, что заработная плата за первую и вторую половину января 2018 года работникам МУП «Водоканал-Ревда» была выплачена с опозданием на пять дней.

В связи с установленными нарушениями трудового законодательства прокуратурой района в отношении директора МУП «Водоканал-Ревда» было возбуждено два дела об административных правонарушениях, предусмотренных ч.6 ст.5.27 КоАП РФ (невыплата в установленный срок заработной платы).

Постановлениями Государственной инспекции труда в Мурманской области директору МУП «Водоканал-Ревда» назначено административное наказание в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей за каждое административное правонарушение.