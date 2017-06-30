Директора ООО «Октябрьское ЖЭУ» оштрафовали за нарушение правил содержания и ремонта жилых домов и жилых помещений

В прокуратуре Октябрьского округа г.Мурманска проведена проверка с привлечением специалистов по обращениям граждан по вопросу наличия свободного доступа в подвальное помещение многоквартирных домов.

Установлено, что в многоквартирном доме по проезду Северный в г.Мурманске к подвальному помещению имеется свободный доступ, в результате чего в нём обосновались лица без определенного места жительства.

В этом же в подвальном помещении обнаружено большое количество бытового мусора, электроприборы, личные вещи и отсутствовала доступность прохода ко всем элементам подвала.

В связи с выявленными нарушениями прокуратурой округа в отношении должностного лица ООО «Октябрьское ЖЭУ» возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 7.22 КоАП РФ (нарушение правил содержания и ремонта жилых домов и жилых помещений).

По результатам рассмотрения административного дела Государственной жилищной инспекцией Мурманской области должностное лицо привлечено к административной ответственности с назначением наказания в виде штрафа 4 тысяч рублей.

С целью устранения нарушений в адрес директора ООО «Октябрьское ЖЭУ» внесено представление, которое рассмотрено и требования прокуратуры округа удовлетворены. Ответственные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.