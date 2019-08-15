Директора управляющей компании оштрафовали на 50 тысяч рублей

Прокуратурой города Оленегорска проведена проверка по факту непринятия муниципальным унитарным предприятием «Городская управляющая компания» мер к надлежащему содержанию и обслуживанию жилых домов, расположенных на территории муниципального образования.

В ходе проверки выявлены нарушения требований Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных постановлением Госстроя Российской Федерации от 27.09.2003 № 170, а именно в ходе проверки одного из домов на бульваре Молодёжном было установлено, что на информационном стенде отсутствуют необходимые к размещению сведения, покрытие стен имеет потертости, трещины и отслоения, на некоторых этажах отсутствует освещение, имеются следы протечек с кровли и т.д.

По результатам проверки прокуратурой города в отношении директора предприятия возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 2 статьи 14.1.3 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований).

Постановлением мирового судьи судебного участка № 1 Оленегорского судебного района Мурманской области директор МУП «ГУК» признан виновным в совершении административного правонарушения и ему назначено наказание в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей.