Директорат рыболовства Норвегии изменяет границы закрытых районов архипелага Шпицберген

Директорат рыболовства Норвегии письмом от 24 августа 2017 года сообщил об открытии района к северу от острова Медвежий архипелага Шпицберген для промысла снюрреводом и тралом, закрытого 9 августа 2017 года.

Как сообщает Баренцево-Беломорское территориальное управление Росрыболовства, одновременно закрыт район на банке Стурфьорд (Storfjordbanken) архипелага Шпицберген для промысла снюрреводом и тралом. Закрытый район ограничен прямыми линиями, проходящими через следующие координаты: 1. N76° 52,0’ E024° 32,0’ ; 2. N77° 00,0’ E024° 27,0’; 3. N77° 00,0’ E025° 00,0’ ; 4. N76° 52,0’ E025° 00,0’ ; далее к точке 1.