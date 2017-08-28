Мурманская область. Арктика28.08.17 07:00
Как сообщает Баренцево-Беломорское территориальное управление Росрыболовства, одновременно закрыт район на банке Стурфьорд (Storfjordbanken) архипелага Шпицберген для промысла снюрреводом и тралом. Закрытый район ограничен прямыми линиями, проходящими через следующие координаты: 1. N76°
52,0’ E024° 32,0’; 2. N77° 00,0’ E024° 27,0’; 3. N77° 00,0’ E025° 00,0’; 4. N76° 52,0’ E025° 00,0’; далее к точке 1.
Директорат рыболовства Норвегии изменяет границы закрытых районов архипелага Шпицберген
Директорат рыболовства Норвегии письмом от 24 августа 2017 года сообщил об открытии района к северу от острова Медвежий архипелага Шпицберген для промысла снюрреводом и тралом, закрытого 9 августа 2017 года.
Как сообщает Баренцево-Беломорское территориальное управление Росрыболовства, одновременно закрыт район на банке Стурфьорд (Storfjordbanken) архипелага Шпицберген для промысла снюрреводом и тралом. Закрытый район ограничен прямыми линиями, проходящими через следующие координаты: 1. N76°
Комментарии
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-ФоторепортажМурманск встречает День рыбака запахом трески22 июня в 4 часа утраВ память о страшной дате – 18 июня 1942 года
-Нам интересно Ваше мнение21.08.17: Лидер КПРФ Геннадий Зюганов утверждает, что его партия подготовила программу «Десять шагов к достойной жизни», которые позволяют стране выйти из кризиса. А как вы считаете, сколько надо сделать шагов, чтобы мы зажили лучше?Проголосовало: 545 человек
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Последние комментарии
Zviygincew
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Владимир
25.08.17 09:09
А еще бы Сысоеву посетить лестницу-спуск с площади Нахимова. Сколько денег не тратят на ее ремонт, а через месяц ступеньки разваливаются. Да школу неплохо бы посетить. Заросла. И фасад обшарпан. Трудн
Комментарий к новости:На Полярный Круг - по новой лестнице
Из далека
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Очень печальное известие.
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