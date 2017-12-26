Директору строительной организации грозит тюрьма за невыплату заработной платы

Прокуратурой г. Апатиты утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 49-летнего жителя города Кировска Мурманской области, являющегося директором строительной организации, расположенной в городе Апатиты. Он обвиняется в совершении преступления, ответственность за которое предусмотрена ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы и иных установленных законом выплат, совершенные из корыстной и иной личной заинтересованности руководителем организации).

Следственным отделом по городу Апатиты СУ СК РФ по Мурманской области установлено, что обвиняемый в период с июня по октябрь 2017 года не выплачивал 41 работнику возглавляемого им общества с ограниченной ответственностью заработную платы и иные, причитающиеся при увольнении выплаты, в общей сумме более 1 млн 500 тысяч рублей.

Вместе с тем, в ходе следствия обвиняемый осознал степень общественной деятельности своих действий, раскаялся и в полном объёме погасил имеющуюся задолженность.

Прокурором города Апатиты дана оценка достаточности собранных доказательств, и уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Апатитский городской суд для рассмотрения по существу.

Максимальное наказание за совершение указанного преступления предусмотрено до 3 лет лишения свободы.