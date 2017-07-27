Дискриминация по-российски: у сотрудников в возрасте 45-55 лет заработок снижается на 15-20%

Когда россиянин достигает 45–55 лет, его заработок снижается на 15–20% из-за дискриминации по возрасту, пишут «Ведомости», ссылаясь на исследование ВШЭ.

Если в развитых странах пик заработка человека приходится на 45–59 лет, то в России – на 25–44 года, посчитали они на основе данных Российского мониторинга экономического положения и здоровья населения за 2004–2015 гг. У мужчин в России доходы из-за возраста сокращаются быстрее, чем у женщин: уже в 45–55 лет они зарабатывают на 15% меньше, чем их коллеги 35–44 лет, а после 55 лет – ещё на 22% меньше. Женщины сталкиваются с возрастной дискриминацией, лишь достигнув пенсионного возраста: с 55 лет их заработки сокращаются по сравнению с более молодыми коллегами на 16%, с 65 лет – ещё на 20%. Для сравнения: в США доход пожилых людей снижается лишь на 2,5%.

Заработки россиян начинают сокращаться даже раньше – примерно после 35–40 лет, спорит директор Центра трудовых исследований НИУ ВШЭ Владимир Гимпельсон, и это действительно российская особенность. Но утверждать, что в течение жизни они снижаются именно из-за возраста, нельзя, убеждён он: с возрастом связаны многие другие факторы. Влияет и смена поколений – среди работников, вышедших на рынок труда недавно, больше людей с высшим образованием, выше уровень компьютерной грамотности, они могут работать в более высокооплачиваемых секторах, говорит Гимпельсон.

Работодатели считают возрастных сотрудников менее продуктивными и креативными, и это отражается на уровне зарплат, пишут авторы исследования. Но научные исследования это опровергают: продуктивность не зависит от возраста. С 1994 по 2012 г. доля пожилых людей, считающих свое здоровье плохим или очень плохим, сократилась с 42 до 30%, доля пожилых людей без среднего образования – вдвое, тех, кто получил среднее или высшее образование, вдвое выросла. Но занятость пенсионеров примерно за тот же период выросла только на госпредприятиях со сравнительно низкими зарплатами.

В ближайшие 10 лет российские компании столкнутся с ростом числа пожилых сотрудников, предупреждают исследователи, и их дискриминация может обернуться дефицитом рабочей силы, пишут «Ведомости».