Дистанционный мошенник из Калуги «развел» северянку на 4700 рублей

В полицию обратилась жительница Североморска, 1977 года рождения, с заявлением о совершенном в отношении нее мошенничестве.

Потерпевшая рассказала полицейским, что она разместила на сайте бесплатных объявлений информацию о продаже кровати. Некоторое время спустя на ее мобильный телефон поступил звонок от неизвестного мужчины. «Покупатель» пообещал перевести в качестве залога денежные средства и сказал, что для этого необходимо продиктовать номер банковской карты, а также установочные данные. Женщина впоследствии продиктовала «покупателю» всю необходимую информацию. После всех действий со счета банковской карты потерпевшей списались денежные средства в размере 4700 рублей.

Полицейскими в рамках расследования установлено, что о подобных фактах мошенничеств потерпевшая знала из средств массовой информации. Телефонный номер, которым пользовался злоумышленник, зарегистрирован в Калужской области. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».