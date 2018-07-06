Дизель-электрическая подводная лодка Северного флота «Владикавказ» прибыла в Кронштадт для участия в Главном военно-морском параде

Дизель-электрическая подводная лодка «Владикавказ» проекта 877, осуществив межфлотский переход с Северного флота на Балтику, прибыла в Кронштадт для участия в Главном военно-морском параде, который состоится в 29 июля в Санкт-Петербурге и Кронштадте.

Дизель-электрическая подводная лодка «Владикавказ» была построена на судостроительном заводе Красное Сормово и зачислена в состав Северного флота. Наименование «Владикавказ» было присвоено кораблю после подписания договора о шефском взаимодействии с администрацией Северной Осетии.

Дизель-электрические подводные лодки данного проекта являются одними из самых малошумных подводных кораблей. Корпус лодки впервые в отечественном подводном кораблестроении был выполнен в так называемой «дирижабельной» форме с удлинением, позволяющим значительно улучшить обтекаемость, и с минимумом технических забортных отверстий. Форма такого корпуса позволила улучшить скорость в подводном положении и значительно снизить шумность. Подводные лодки проекта 877 оснащены современным ракетным и торпедным вооружением, отличаются высокой скрытностью. Основное предназначение – борьба с надводными кораблями и подводными лодками.

Дизель-электрические подводные лодки проекта 877 имеют полное подводное водоизмещение свыше 3000 тонн и способны развивать скорость под водой свыше 17 узлов. Длина корпуса составляет более 70 м, ширина – около 10 м. Экипаж – около 60 человек.