Дизель-электрический ледокол «Илья Муромец» прибыл на базу Северного флота

Под руководством командующего Северным флотом адмирала Николая Евменова сегодня на причале в Североморске прошла торжественная встреча ледокола «Илья Муромец». Экипаж первого на СФ дизель-электрического ледокола «Илья Муромец» прибыл на Северный флот, совершив переход с Балтийского моря в Кольский залив.

Дизель-электрический ледокол проекта 21180 «Илья Муромец» - это многофункциональное судно нового поколения, предназначенное для ледокольного обеспечения базирования и развертывания сил флота в ледовых условиях, самостоятельной проводки кораблей и судов, их буксирного обеспечения, а также проведения научно-исследовательских и гидрографических работ.

Напомним, торжественный подъём флага вспомогательного флота на дизель-электрическом ледоколе «Илья Муромец» состоялся 30 ноября 2017 года. Этот день считается датой официального вступления судна в состав сил Северного флота.