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Мурманская область. Арктика05.05.18 08:12

ДК имени С.М. Кирова приглашает на спектакль «Из жизни Фигаро»

6 мая в 16.00 в Мурманском областном Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова (г. Мурманск, ул. Пушкинская д. 3, Голубая гостиная) состоится показ спектакля «Из жизни Фигаро».

Музыкальный спектакль поставлен по мотивам оперы Вольфганга Амадея Моцарта «Свадьба Фигаро». Мурманчанам и гостям города спектакль представит ансамбль солистов «Орфей». Коллектив собрал в своем составе талантливых музыкальных исполнителей Заполярного края.

«Из жизни Фигаро» - это искрометная комедия, которая не оставит равнодушными даже самых требовательных зрителей. Постановка пронизана эстетикой барокко: костюмы 18 века, страсти, кипящие в замке феодала, любовные интриги и, конечно, величественный созидающий счастливый финал.

В спектакле принимает участие балетная студия «Сильфида» из города Североморска под руководством Марии Вишняковой.

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