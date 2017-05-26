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Мурманская область. Арктика26.05.17 10:47

Для 88 осуждённых- выпускников в школах при исправительных учреждениях Мурманской области прозвенел последний звонок

В этом году последний школьный звонок прозвенел для 88 осуждённых- выпускников девятых и двенадцатых классов вечерней (сменной) школы и её филиалов, расположенных в исправительных колониях Мурманской области.

В честь праздника в образовательных учреждениях прошли торжественные мероприятия. Учителя и ученики, сотрудники колоний постарались сделать этот день ярким и запоминающимся: с концертной программой, поздравлениями и словами благодарности, награждением лучших выпускников, традиционным чаепитием.

Состоялась и ставшая уже традицией церемония передачи «чаши знаний» из рук лучших выпускников этого года учащимся 11 классов, которым только предстоит окончить школу в будущем году.

Во время официальной части праздника директор школы Наталья Зонтова зачитала приказ о допуске учащихся к процедуре итоговой аттестации и пожелала им успешной сдачи экзаменов. Наталья Анатольевна порекомендовала выпускникам после школы продолжить обучение уже в профессиональных училищах при колониях, а также, при желании, получить высшее образование в ВУЗах, предоставляющих возможность осуществления дистанционного обучения.

В ближайшее время выпускникам 12 классов предстоит сдать два обязательных экзамена - по математике и русскому языку. Обучающиеся 9 классов, кроме этих двух предметов, будут сдавать два экзамена по выбору. Уже известно, что большинство девятиклассников выбрали историю, но есть и те, кто отдал предпочтение обществознанию, биологии и физике.

По итогам экзаменов учащимся будут выданы аттестаты государственного образца. Десять выпускников уже получили аттестаты, досрочно сдав экзамены в связи с освобождением.

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