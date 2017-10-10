Для активного отдыха горожан

Городские власти уделяют особое внимание строительству современных спортивных и игровых площадок. Сегодня глава администрации города Мурманска Андрей Сысоев в рамках традиционного объезда побывал на территории школы № 53 (ул. Папанина, 3) и проверил качество выполненных работ по строительству двух спортивных и одной игровой площадок.

Один из объектов включает в себя целый спортивно-развивающий комплекс со всем необходимым оборудованием для сдачи нормативов ГТО. На другом оборудована универсальная спортивная площадка для игры в волейбол и мини-футбол. На детской площадке установлен игровой комплекс со спортивными снарядами, качалками-балансирами и качелями.

На всех объектах уложено искусственное травмобезопасное покрытие, установлены скамейки и урны.

– Возрождение школьных стадионов началось еще в 2011 году, важно, что обустройство таких спортплощадок ведется системно и направлено на повышение качества жизни мурманчан, – рассказал Андрей Сысоев. – Опыт показал, что бесплатные круглогодичные хорошо освещенные спортивные комплексы востребованы среди горожан всех возрастов, а это значит, что мы выбрали верное направление работы.

В рамках реализации муниципальной программы «Развитие образования» за последние месяцы в Мурманске выполнена модернизация спортивных площадок, стадионов, детских игровых площадок на территориях СОШ №№ 20, 23, 44, 50, 53, 56, и гимназии № 5.

За последние годы в Мурманске модернизированы более 50 спортивных площадок на базе городских школ и гимназий, во дворах, парках и скверах. Освещение и содержание этих спортивных объектов взял на себя муниципалитет, а заниматься могут все желающие.