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Мурманская область. Арктика31.01.20 11:05

Для Арктики будет создана более продвинутая система преференций для инвесторов, чем даже на Дальнем Востоке - Александр Козлов

Камбин одобрил подготовленный Министерством РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики совместно с Министерством финансов РФ и Министерством энергетики РФ пакет законопроектов, предусматривающий льготы для инвесторов, планирующих реализовать на арктических территориях новые проекты. Об этом сообщает пресс-служба Минвостокразвития.

«Законопроекты должны создать благоприятные условия для привлечения в Арктику инвестиций, для освоения уникальных месторождений, а соответственно для ускоренного развития Северного морского пути и, конечно, создания новых рабочих мест», - сказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Основные положения пакета законопроектов, целью которых является создание в Арктической зоне России более благоприятных условий для вложения частных инвестиций и создания новых рабочих мест, а благодаря этому – условий для повышения качества жизни в Арктике, где сейчас живет 2,2 миллиона человек, представил на заседании правительства глава Минвостокразвития РФ Александр Козлов.

Законопроекты предусматривают получение статуса резидента, который даёт ряд налоговых льгот и неналоговых преференций для любой зарегистрированной в Арктике компании или предпринимателя, которые готовы реализовать новый инвестиционный проект или запустить новый вид экономической деятельности, а также вложить не менее 10 миллионов рублей в любую территорию Арктической зоны.

По словам главы Минвостокразвития Александра Козлова, подготовленные законопроекты, в частности, предусматривают расширение наиболее льготного режима налогообложения шельфа, ставка при добыче нефти на котором составит 5% и будет действовать 15 лет.

«С учётом предложенных нами налоговых льгот – по оценкам Минэнерго – будут запущены минимум 5 проектов с инвестициями 1,77 трлн рублей», - уточнил глава Минвостокразвития.

Говоря о развитии производства сжиженного газа и газохимии, министр напомнил, что для существующих в Арктике проектов ключевым фактором успеха являются налоговые льготы на добычу газа для СПГ на Ямале и Гыдане, а именно нулевая ставка НДПИ в течение 12 лет.

«Наши законопроекты предусматривают распространение данной льготы на всю Арктику, а также отрасль газохимии, которая в Арктике сегодня отсутствует. По оценке Минэнерго, эти преференции позволят запустить 3 проекта с инвестициями 2,9 трлн рублей», - пояснил Александр Козлов.

Он отметил, что вся добыча нефти и газа в Арктике на сегодняшний день сконцентрирована в её западной части, а на востоке есть хороший ресурсный потенциал, но его освоение в текущих налоговых условиях непривлекательно, т.к. доходность от вложений ниже нуля. «Для таких проектов мы предусматриваем новую пятую категорию месторождений в рамках налога на дополнительный доход, что предполагает НДПИ 0% в течение первых 12 лет, начиная с 13 года по 17 год – поэтапный выход на полную ставку НДПИ. В результате получим запуск 3 новых крупных нефтяных месторождений с инвестициями порядка 10 трлн рублей», - сообщил министр.

Законопроекты предусматривают поддержку не только добычных проектов. В частности, их принятие позволит поддерживать строительство портов, промышленных предприятий и т.д. Для таких проектов предусматривается нулевая ставка налога на прибыль в течение 10 лет. Кроме того, законопроекты предусматривают обнуление НДС на услуги по морским перевозкам экспортных грузов и их ледокольному сопровождению, что стимулирует использование Северного морского пути.

Предусмотрен и ряд неналоговых преференций. Среди них - возможность создания на отдельных участках резидентов по аналогии с территориями опережающего развития и свободного порта Владивосток свободной таможенной зоны и круглосуточный режим работы пунктов пропуска. Также речь о предоставлении инвесторам земельных участков в упрощенном порядке, сокращении сроков и ограничении проверок в отношении инвесторов, защита их интересов инвесторов в суде.

«Хочу отметить, что для Арктики будет создана более продвинутая система преференций для инвесторов, чем даже на Дальнем Востоке. Именно так поручил нам Президент России», - подчеркнул Александр Козлов.

В итоге кабинет министров поддержал предложенный пакет законопроектов, в ближайшее время документы будут переданы для дальнейшего рассмотрения в Государственную Думу РФ.

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