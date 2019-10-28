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Мурманская область. Арктика28.10.19 09:15

Для Арктики готовят первый боевой ледокол

Первый российский боевой ледокол «Иван Папанин» станет самым необычным среди кораблей ледового класса благодаря «вооружению уровня эсминца», отмечает аналитик американского издания War is Boring Роберт Бекхусен.

25 октября на территории судостроительного завода АО «Адмиралтейские верфи» (АВ) прошла торжественная церемония спуска на воду универсального патрульного корабля ледового класса проекта 23550 «Иван Папанин». Об этом сообщает пресс-служба предприятия. По словам советника Объединенной судостроительной корпорации, адмирала флота Виктора Черкова, это первый в России боевой корабль ледового класса.

«Мы хотели его создать таким, чтобы он обеспечил безопасность плавания и проводки кораблей. Одновременно, чтобы на этом корабле можно было проводить научные исследования во льдах Арктики и, конечно, чтобы он надежно обеспечил безопасность наших национальных интересов там, и вот он получился», - отметил адмирал.

По проекту корабль будет оборудован пушкой А-190 «Универсал» и крылатыми ракетами «Калибр». Помимо этого на борту будут базироваться два скоростных боевых катера типа «Раптор», судно на воздушной подушке проекта 23321 «Манул» и вертолёт типа Ка-27 в ангаре. Спецсредства предназначены для преследования нарушителей морских границ и абордажных действий.

«Иван Папанин» сможет выполнять задачи буксира, патрульного корабля и ледокола в любых зонах мореплавания — от тропических до арктических и даже преодолевать лёд толщиной до полутора метров. Этому будет способствовать энергетическая установка мощностью около 15 МВт и две полноповоротные винторулевые колонки типа Azipod Vi1600L мощностью около 6 МВт каждая.

В настоящее время корабль готовят к ходовым и государственным испытаниям.

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