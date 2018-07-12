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Мурманская область. Арктика12.07.18 09:35

Для больной сёмги собрали консилиум

К борьбе с заболеванием сёмги в реках Мурманской области подключились учёные из ведущих профильных институтов страны. Специалисты из Москвы и Владимира приехали в Колу, чтобы лично увидеть, отобрать и отвезти в лаборатории образцы больной рыбы из одноимённой реки.

За последнее время сильно поражённой сёмги стало меньше. К сеткам учётного заграждения скатываются единицы. Отбор больной рыбы шёл параллельно с подсчётом. За сутки в ловушку зашло порядка 170 рыбин. Заход хороший. Не очень хорош процент. С признаками заболевания каждая пятая.

«Данное заболевание периодически всплывало в Финляндии, в других странах, но оно так же уходило незаметно, как протекало, - поясняет координатор проектов Баренц отделения Всемирного фонда дикой природы Алексей Голинкевич. - Никаких предложений для решения проблемы нигде не принималось. До сих пор даже не выделен вирус этого заболевания».

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Последние комментарии

Катя
11.07.18 20:58
Журналисты, теребите эту зажравшуюся свору. не давайте им покоя!
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Катя
11.07.18 20:56
Так летом же всегда меньше есть хочется, да и многие уезжают по дачам, там зеленью своей питаются. Осень придёт чек опять вырастет. Да и цены подрастут малость к сентябрю.
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Пантелей
10.07.18 12:45
С***и, а через какую дырку в полу эта грязная вода отводится? Покажите мне это отверстие для общедомового воодведения!
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