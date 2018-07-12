Для больной сёмги собрали консилиум

К борьбе с заболеванием сёмги в реках Мурманской области подключились учёные из ведущих профильных институтов страны. Специалисты из Москвы и Владимира приехали в Колу, чтобы лично увидеть, отобрать и отвезти в лаборатории образцы больной рыбы из одноимённой реки.

За последнее время сильно поражённой сёмги стало меньше. К сеткам учётного заграждения скатываются единицы. Отбор больной рыбы шёл параллельно с подсчётом. За сутки в ловушку зашло порядка 170 рыбин. Заход хороший. Не очень хорош процент. С признаками заболевания каждая пятая.

«Данное заболевание периодически всплывало в Финляндии, в других странах, но оно так же уходило незаметно, как протекало, - поясняет координатор проектов Баренц отделения Всемирного фонда дикой природы Алексей Голинкевич. - Никаких предложений для решения проблемы нигде не принималось. До сих пор даже не выделен вирус этого заболевания».