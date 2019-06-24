Для докования ТАВКР «Адмирал Кузнецов» модернизируют 35-й судоремонтный завод

Второе докование тяжёлого авианесущего крейсера «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов» будет производиться на 35-м судоремонтном заводе Мурманска после модернизации мощностей предприятия. Об этом ТАСС сообщил в понедельник президент Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.

«Скорее всего, сначала будет модернизация доков на 35-м заводе. К этой цели и идём», - сказал Рахманов, отвечая на вопрос о том, как будет решаться проблема докования корабля.

Проблемы с ремонтом и модернизацией единственного авианосца в составе ВМФ России возникли после того, как в октябре 2018 года затонул при выходе корабля после докования плавучий док ПД-50 82-го судоремонтного завода. ПД-50 был единственным плавучим доком на севере России, способным принимать такие корабли, как авианосец «Адмирал Кузнецов» и тяжёлый атомный ракетный крейсер «Петр Великий».

ОСК и Минобороны РФ подписали контракт на ремонт авианосца «Адмирал Кузнецов» в апреле 2018 года. Занимавший на тот момент должность заместителя главкома ВМФ РФ Виктор Бурсук сообщал, что ремонтные работы на авианосце начались в мае того же года, а в 2021 года флот надеется получить обновленный корабль обратно.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу в свою очередь ранее сообщал, что доля уже выполненных работ по ремонту и модернизации «Адмирала Кузнецова» составляет 25%. Работы предполагалось завершить до конца 2020 года.