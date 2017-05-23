Для доверчивых россиян кибермошенники приготовили новую «приманку»

Кибермошенники стали воровать данные карт банковских клиентов с помощью сайтов, обещающих легкий заработок в интернете. Доверчивым соискателям работы сообщают, что с обещанной «зарплаты» нужно заплатить налог с помощью банковских карт. И на этапе ввода данных конфиденциальная информация - данные карт - попадает в руки мошенников, рассказали «Известиям» в компании «Яндекс».

Хакеры используют несколько схем для обмана пользователей. Есть ресурсы, предлагающие вознаграждение за выполнение рутинной работы, например, заполнение анкет. Также кибермошенники действуют через сайты, предлагающие гражданам «беспроигрышные лотереи»: пользователю сети говорят, что он выиграл много денег, и обещают их перевести ему на счёт. Или же это липовая благотворительность - гражданам просто так предлагаются деньги.

- Обычно все эти схемы так или иначе приводят пользователя к тому, что деньги ему вот-вот переведут, но нужно оплатить 300-400 рублей налога, комиссии, процента за конвертацию валюты, - пояснили в «Яндексе». - И на этапе дополнительной оплаты мошенники крадут конфиденциальные данные карт банковских клиентов.

В «Яндексе» уточнили, что всего на уловки мошенников попадаются около 12 тысяч пользователей в сутки, часть из них гарантированно соглашается ввести данные карт в зараженных формах для оплаты налогов или комиссий.