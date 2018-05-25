Для эффективного развития Арктической зоны России необходимы единый орган управления территорией, обладающий полномочиями принимать решения, и работающая законодательная база – Марина Ковтун

Сегодня для эффективного развития Арктической зоны России необходимы единый орган управления территорией с соответствующими полномочиями и работающая законодательная база, заявила губернатор Мурманской области Марина Ковтун на арктической сессии ПМЭФ-2018.

Порт Мурманск – один из ключевых элементов всей транспортной системы Арктической зоны России, так как круглогодично обеспечивает беспрепятственный выход судов на трассу Севморпути и в открытый океан. Он расположен в акватории незамерзающего Кольского залива, входит в десятку крупнейших портов России по объемам перевалки грузов и имеет самые высокие показатели грузооборота среди портов, расположенных вдоль трассы Северного морского пути (за 2017 год он составил порядка 52 млн тонн, или почти 70% общего грузооборота портов Арктического бассейна).

Как рассказала Марина Ковтун, основными направлениями развития морского порта Мурманск являются создание на его базе транспортного узла – действующего круглогодично глубоководного морского центра по переработке наливных и навалочных грузов, крупнотоннажных контейнеров, строительных грузов и грузов снабжения арктических месторождений и промышленных центров, расположенных вдоль трассы Севморпути, а также интеграция Мурманского транспортного узла в мультимодальную транспортную систему международных коридоров «Север – Юг» и «Запад – Восток».

Этому способствует реализация проекта «Комплексное развитие Мурманского транспортного узла».

«Регионы делают все, что в их силах в преддверии эпохи большой Арктики. Для эффективного развития Арктической зоны России необходимы три вещи: орган управления территорией, наделение его соответствующими полномочиями и качественная законодательная база», – сказала Марина Ковтун.

В целом дискуссия была посвящена вопросам развития инфраструктуры и системы управления коммуникациями Северного морского пути, обеспечения безопасности судов и минимизации экологических угроз для хрупкой экосистемы Арктического региона, а также создания нормативно-правовой базы для регулирования судоходства в полярных морях.

Алексей Лихачев, генеральный директор Госкорпорации «Росатом», которая приняла на себя функции управления Северным морским путём, отметил, что Госкорпорация видит свою главную задачу в создании альянса равноправных участников: государства, грузоотправителей и судовладельцев.