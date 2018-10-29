Для горнодобывающих компаний могут найти дополнительные налоги

На совещании у вице-премьера Дмитрия Козака обсуждался вопрос, как не допустить роста цен на бензин и не велика ли налоговая нагрузка на нефтяников. Но во время этой дискуссии чиновники задумались о налогах других компаний. Было решено изучить нагрузку на добывающие и обрабатывающие отрасли, пишут «Ведомости».

Нефтяники платят больше НДПИ, чем угольные или калийные компании, и это не совсем справедливо, считает один из участников совещания. На эти две отрасли нагрузка действительно может вырасти, но сначала нужно проанализировать ее, говорит чиновник финансово-экономического блока. Дмитрий Козак предложил комплексно посмотреть на сбалансированность налоговой нагрузки на разные отрасли и представить результаты к весне 2019 г ., рассказывает он: нужно разобраться во всех отраслевых и индивидуальных льготах, чтобы перерабатывающие отрасли были поощрены больше, чем добывающие. Дисбаланс в фискальной нагрузке действительно есть, считает человек, близкий к одному из участников совещания, например, у золотодобытчиков рентабельность по EBITDA в 2017 г . превысила 50%.

Повышение налоговой нагрузки на угольные, металлургические и химические компании периодически обсуждается минимум последние 10 лет, вспоминает руководитель аналитического отдела «BCS Global Markets» Кирилл Чуйко. Последний раз сделать это в письме президенту Владимиру Путину предложил его помощник Андрей Белоусов: рассмотреть идею изъять сверхдоходы от роста цен на их продукцию и ослабления курса рубля. Перечисленные в письме 14 компаний, по его расчётам, могли бы доплатить в бюджет 513,66 млрд рублей. Налоговая нагрузка у нефтяников и «Газпрома» выше (13–50%), чем у металлургов (4–17%), писал Белоусов. Нужно распределить её более равномерно, объяснял он «Ведомостям». Правительство от повышения налогов летом отказалось, и сейчас чиновники обсуждают с бизнесом увеличение инвестиций, в том числе в инфраструктуру. Но идея изучить налоговую нагрузку на горнодобывающие компании связана именно с письмом Белоусова, признает чиновник.

Нагрузку на некоторые добывающие компании можно было бы увеличить, считает замдиректора ЦМАКПа Владимир Сальников, классический пример – калийные удобрения: сектор крайне рентабелен, компании преимущественно экспортируют сырье и доля добавленной стоимости в производстве невелика. Так, рентабельность по EBITDA «Уралкалия» по итогам 2017 г . составила 61% согласно отчётности компании по МСФО.

С угольными компаниями ситуация сложнее, отметил Сальников: у них велики расходы на транспортировку.