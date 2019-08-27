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Мурманская область. Арктика27.08.19 10:35

Для интеграции науки, образования и производства в Мурманской области создаётся Заполярный арктический научный центр

Врио заместителя губернатора Оксана Демченко провела совещание по вопросу создания в Мурманской области регионального Заполярного арктического научно-образовательного центра (НОЦ). На совещание были приглашены потенциальные участники НОЦ: представители ведущих научных организаций, в том числе наши коллеги из республик Карелия и Коми, ведущих вузов, крупного бизнеса Мурманской области, а также профильные заместители губернатора и сотрудники министерств.

От имени главы региона Андрея Чибиса Оксана Демченко поблагодарила всех, кто откликнулся на идею создания Заполярного арктического научно-образовательного центра и проявил интерес к этому проекту. Напомним, по «майскому» указу Президента в Российской Федерации планируется создать 15 научно-образовательных центров мирового уровня.

«Мы ставим амбициозную цель – подготовки соответствующей заявки в федеральное Министерство науки и высшего образования и создания такого центра в Мурманской области. НОЦ должен создать среду для сочетания науки, образования и промышленности, предоставить все возможности реализации молодыми учеными своего потенциала. Конечно, для нашего региона важно наше доминирование при рассмотрении вопросов арктической повестки», – отметила Оксана Демченко.

Концепцию НОЦ представила менеджер проектной группы Наталья Спивак. Основой создания центра должна стать интеграция высшего образования, научных учреждений и предприятий реального сектора экономики с целью реализации научного потенциала и внедрения технологий в производство.

«НОЦ предстоит решать следующие задачи: для науки – коммерциализация инноваций и новых технологий, для промышленности – модернизация и повышение эффективности существующих и создание новых инновационных производств, для образования – подготовка востребованных экономикой кадров. Для региона это рост ВРП, приток инвестиций, повышение инвестиционной привлекательности, развитие человеческого капитала и повышение привлекательности региона для жизни. Также НОЦ будет заниматься поиском и привлечением источников финансирования», – сообщила Наталья Спивак.

О поддержке инициативы Андрея Чибиса и правительства Мурманской области по созданию НОЦ в регионе заявил председатель Федерального исследовательского центра «Кольский научный центр Российской академии наук» Сергей Кривовичев.

По итогам совещания принято решение в сентябре создать проектный офис и сформировать наблюдательный совет НОЦ, рассмотреть и подписать проект соглашения между правительством Мурманской области и участниками Заполярного арктического научно-образовательного центра. Следующий этап – разработка программы центра.

«Для нас это флагманский проект, который мы будем развивать независимо от того, получим федеральное участие или нет. Центр крайне важен для повышения привлекательности региона в глазах молодежи, его работа станет одним из факторов, позволяющих снизить отток населения из Мурманской области», – подчеркнула Оксана Демченко.

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