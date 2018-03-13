Для любителей зимних видов спора организованы мультимодальные перевозки на горнолыжный курорт в Кировске

Северо-Западная пригородная пассажирская компания при поддержке правительства Мурманской области организует в тестовом режиме перевозки пассажиров на горнолыжный курорт «Большой Вудъявр» из Мурманска в Кировск с пересадкой в Апатитах с пригородного поезда на автобус.

Перевозки будут организованы 16, 23 и 30 марта, 6 и 13 апреля.

Отправление пригородного поезда «Мурманск – Апатиты» – в 17.22 (прибытие в 21.57). На железнодорожную станцию в Апатитах будет подан автобус до Кировска, время отправления – 22.10. Автобус следует до гостиницы «Северная» (остановка «Почта»).

Чтобы воспользоваться маршрутом, необходимо обратиться к контролеру-кассиру в пригородном поезде. Проезд в автобусе доступен только для пассажиров, прибывших пригородным поездом до станции в Апатитах, при наличии билета и квитанции на услугу.