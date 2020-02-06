Для мурманских «моржей» установят время ледяных купаний

На странице группы «Моржи города Мурманска» в соцсети «ВКонтакте» появилось сообщение о том, что в связи с постановлением правительства от 23.10.2019 №478- ПП, а также из-за штатной нехватки спасателей аварийно-спасательной службу города городские спасатели не могут круглосуточно находиться у проруби. Для любителей холодных заплывов будет ограничено время посещения домика «моржей».

Посещение любителей проруби планируется организовать по 8-часовому графику. В течение этого времени спасатели будут следить за ситуацией на проруби, обеспечивая безопасность купающихся «моржей».

В настоящее время проводится опрос членов общественной организации «Морж», в какое время они чаще всего посещают домик «моржей», чтобы выстроить наиболее удобный график дежурства.