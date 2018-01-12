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Мурманская область. Арктика12.01.18 14:00

Для мурманских школьников пройдет познавательная программа на основе традиционной культуры «Рождество»

15 января в областном Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова  пройдёт познавательная программа на основе традиционной культуры «Рождество».

Ученики мурманских гимназии № 3 и лицея№ 2 примут участие в народных играх, забавах и хороводах, а фольклорный ансамбль «Беломорье» исполнит песни, которые создадут атмосферу праздника.

 

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