Для мурманских школьников в ремонтно-восстановительном батальоне Северного флота организовали День призывника

Сегодня в городе Мурманске на базе ремонтно-восстановительного батальона Северного флота проходит День призывника для учащихся старших классов средних образовательных учреждений.

На территории воинской части для будущих призывников организованы выставка военной техники и вооружения, показательные выступления по рукопашному бою морских пехотинцев и концерт самодеятельных коллективов.

Школьники знакомятся с условиями службы и быта военнослужащих по призыву, примеряют форму и средства защиты. Также для них организован обед в столовой воинской части.

Напутствуют будущих защитников Отечества на доблестную службу их старшие товарищи, представители военкомата Мурманской области и ветераны боевых действий.

День призывника для мурманских старшеклассников традиционно проходит на базе воинских частей Северного флота в октябре в рамках празднования очередной годовщины разгрома гитлеровцев в Заполярье в годы Великой Отечественной войны.