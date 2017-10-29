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Мурманская область. Арктика29.10.17 16:40

Для мурманских школьников во Дворце культуры им. С.М. Кирова пройдет интерактивный квест «С «Кировкой» веселей!», посвященный юбилею Дворца

30 октября в 10.00 и 11.00 в областном Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова (г. Мурманск, ул. Пушкинская 3, фестивальный зал) пройдет развлекательно-познавательный интерактивный квест «С «Кировкой» веселей!», посвященный 85-летию Дворца.

Ученики мурманской средней общеобразовательной школы № 11 отправятся в увлекательное путешествие по страницам истории Дворца культуры. Квест позволит заглянуть в каждый уголок «Кировки»: ребята смогут побывать не только в кабинетах творческих коллективов, но даже в кабинете директора. Во время этапов квеста участникам предстоит проявить танцевальные и музыкальные способности, а также выполнить интеллектуальные задания.

В финале мероприятия мальчишки и девчонки станут участниками грандиозного флеш-моба,  посвященного юбилею областного Дворца.

1 ноября в 11.00, 2 ноября в 11.00 и в 12.00 программа пройдет для учеников мурманской кадетской школы, а 3 ноября в 11.00 – для учащихся мурманской средней общеобразовательной школы № 44.

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