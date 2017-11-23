Для мурманских волонтеров прошли занятия в рамках обучающего лагеря-тренинга «Поколение Next»

В Мурманской областной детско-юношеской библиотеке состоялись занятия в рамках обучающего лагеря-тренинга «Поколение Next» для активов детских и молодёжных общественных объединений Мурманской области.

Волонтёрское движение - это круг деятельности, включающий традиционные формы взаимопомощи, официальное предоставление услуг и другие формы гражданского участия, которые осуществляются добровольно на благо широкой общественности. Активисты Мурманской области, общаясь друг с другом и посещая мероприятия, совершенствовали свои знания и умения в направлениях данной работы.

Библиотекари организовали для юных добровольцев от 14 до 17 лет патриотические и правовые часы по темам: «Награды и герои Великой Отечественной войны», «Правонарушения: понятие, виды, ответственность» и «Терроризм – угроза миру». В ходе мероприятий участники узнали много интересных фактов об истории наград, героях, защищавших страну в годы Великой Отечественной войны, а также о профилактике терроризма и защитниках, ценой своей жизни спасших мирных граждан.Закрепить полученные знания ребята смогли, приняв участие в интерактивных играх и просмотрев документальные фильмы. Свои знания молодые люди проверили в ходе электронных викторин и практических заданий.

Лагерь-тренинг организован Мурманским областным центром дополнительного образования «Лапландия» в рамках образовательного проекта «Областная школа волонтёров»