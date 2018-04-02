Для нас приоритет – это Арктика - глава регионального парламента Сергей

Глава регионального парламента Сергей Дубовой и депутаты областной Думы приняли участие в заседании Программно-целевого совета. В центре внимания был вопрос об организации работы по корректировке Стратегии социально-экономического развития Мурманской области до 2020 года и на период до 2025 года.

- Сегодня федеральное законодательство требует, чтобы все регионы к 1 января 2019 года разработали стратегию развития своей территории, отметил председатель профильного комитета Думы Борис Пищулин. - Задача понятна – необходимо разработать перспективные направления деятельности, которые учитывают как местную специфику, так и приоритетные задачи, которые ставит федеральный центр. Для нас приоритет – это Арктика. Стратегия определяет цели и обеспечивает механизм реализации через госпрограммы, в которые будут внесены соответствующие изменения перед формированием бюджета на следующий год.

Также шла речь о взаимодействии и координации участников реализации Комплексной научно-технической программы исследований, разработок, создания продуктов и услуг на 2018-2025 годы «Научный потенциал освоения и использования Арктики». Участники заседания решили поддержать инициативу создания на базе ФГБОУ ВО «Мурманский арктический государственный университет» Международного информационно-аналитического центра междисциплинарных исследований развития Арктической зоны Российской Федерации.