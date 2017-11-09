Мурманская область. Арктика09.11.17 14:21
Для нас установили новый прожиточный минимум
Постановлением правительства Мурманской области установлен новый прожиточный минимум.
Согласно нормативно-правовому акту с 1 октября 2017 года величина прожиточного минимума на территории области составляет в расчете на душу населения 14483 рубля, для трудоспособного населения – 15097 рублей, для пенсионеров – 12073 рубля, для детей – 14861 рубль.
Чтобы не допустить снижение уровня социальной помощи малообеспеченным гражданам, постановлением предусмотрено предоставление мер социальной поддержки, социальных выплат и оказание социальных услуг с применением показателей, установленных за II квартал 2017 года, которые выше показателей за III квартал т.г.
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