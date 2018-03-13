Для Норвегии сотрудничество с Россией представляет особую важность - заместитель директора Департамента по вопросам безопасности и Крайнего Севера МИД Норвегии Бьёрн Мидтхун

Состоялась протокольная встреча министра экономического развития Мурманской области Елены Тихоновой с заместителем директора Департамента по вопросам безопасности и Крайнего Севера, руководителем Управления по вопросам Крайнего Севера и ресурсам МИД Норвегии Бьёрном Мидтхуном.

В состав норвежской делегации также входили Генеральный консул Норвегии в Мурманске Эрик Сведал, политический советник МИД Норвегии Борд Турхейм, консул по экономическим связям Ина Нюгорд Моссин.

Приветствуя норвежскую делегацию, Елена Тихонова отметила, что наши дружеские отношения с регионами Норвегии подтверждаются регулярными встречами, в том числе на правительственном уровне.

Бьёрн Мидтхун подчеркнул, что его работа подразумевает сотрудничество со всеми арктическими государствами, однако совершенно ясно, что для Норвегии сотрудничество с Россией представляет особую важность.

Министр экономического развития Мурманской области ознакомила норвежских дипломатов с основными аспектами сотрудничества нашего региона и Норвегии, особо отметив, что оно является для нас приоритетом. Кроме того, в последние два года отмечаются знаковые юбилеи совместной работы по ряду направлений. В прошлом году отмечалось 30-летие культурного сотрудничества Мурманской области и губернии Финнмарк. В текущем году исполняется 30 лет установления дружеских связей с губерниями Тромс и Финнмарк. В 2018 году отмечается также 25-летие подписания Киркенесской декларации, положившей начало Баренц-сотрудничеству.

«Руководителем МИД России Сергеем Лавровым отмечалось, что сотрудничество на Севере между нашими странами и регионами является примером для сотрудничества всех стран», - сказала Елена Тихонова.