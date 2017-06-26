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Мурманская область. Арктика26.06.17 17:24

Для оленегорских подростков началась трудовая четверть

Этим летом у двухсот оленегорских подростков будет возможность потрудиться на благоустройстве городских территорий, а заодно и заработать деньги собственными руками.

5 июня стартовала летняя кампания временной занятости школьников. Первые трудовые договоры уже подписаны, ребята будут работать в спортивной школе «Олимп», в «Центре внешкольной работы», «Полярной звезде», «Оленегорских тепловых сетях», «Учебно-спортивном центре», «Оленегорской центральной городской больнице», музыкальной школе, библиотеках, колледже и в общеобразовательных школах. Везде в обязанности школьников входит в основном уборка территории. Специфика города и строгое законодательство не позволяют предложить подросткам другие виды работ.

Основным работодателем для подростков из года в год остаётся, по сути, городская администрация. Поэтому и объектами благоустройства, как и в минувшее лето, остаются городские территории. Школьники приводят в порядок скверы и палисадники. На эти работы из бюджета города выделено почти 367 тысяч рублей. Все эти деньги пойдут на зарплату подросткам. Зарплата каждого юного работника составит 14281 рубль за полный месяц, из них 1190 выплачивает «Центр занятости населения». Трудиться ребята будут по два часа в день, так как по нормам у них десятичасовая рабочая неделя.

- Учебный год окончен, а бездарно просиживать время не хочется, поэтому мы используем летние каникулы как возможность подзаработать. На что потратим деньги, еще не определились, желаний много, - говорят подростки.

Отправить ребёнка на заработки можно не раньше, чем ему исполнится 14 лет. Летняя трудовая кампания предполагает занятость на основании гражданско-правовых договоров. Но заключение такого договора возможно только с детьми, которым уже исполнилось 16 лет. Если ребёнок младше, требуется письменное согласие одного из родителей или законного представителя. Также требуется разрешение врача, подтверждающее, что нет проблем со здоровьем. Трудовой договор подписывается в двух экземплярах, один из которых остается у работника-подростка, а другой - у работодателя. По этому договору наниматель обязан выплачивать ребенку зарплату с учетом фактически отработанного времени. Несмотря на то, что работают подростки неполный рабочий день, размер их заработка будет соответствовать доходам работников таких же категорий при полном рабочем дне.

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