Для передачи наркотиков в колонию «друзья» сидельцев используют мюсли и табак

Сотрудники мурмашинской исправительной колонии строгого режима № 18 при досмотре продуктовой передачи, поступившей осужденному от жителя Мурманска, в пакете с мюсли обнаружили вещество коричневого цвета предположительно наркотического содержания.

В другом случае в ревдинской исправительной колонии строгого режима № 23 у сотрудников вызвали подозрение две упаковки рассыпного табака, вложенного в передачу для осуждённого жителем посёлка Ревда.

При тщательном изучении упаковок в табаке оказались четыре кусочка вещества светло-коричневого цвета неизвестного происхождения.

В обоих случаях для подтверждения подозрений были применены служебные наркоразыскные собаки, которые своим поведением обозначили нахождение в передачах наркотических средств.

Найденные вещества были переданы на экспертизу в ЭКЦ УМВД России по Мурманской области. В настоящее время по фактам происшествий проводятся проверки.