Для победителя ночного полумарафона приготовили 10-килограмовый торт, а для болельщиков - бесплатную баню

27 мая в Мурманске состоится II Мурманский trail-полумарафон «Полярный день» - 2017. Это мероприятие - достопримечательность Мурманска. Особенность полумарафона: прохождение дистанции ночью, в период, когда на нашей широте наступает полярный день. 150 уже зарегистрированных спортсменов бросят вызов и пробегут непростую дистанцию trail-полумарафона длиной в 21,1 километра.

По многочисленным просьбам северян организаторы ночного забега в этом году ввели дистанции-спутники - на 5 и 10 километров. Трасса проходит по территории парка отдыха и туризма «Огни Мурманска» Маршрут: 21,1 км - 4 круга, 5 км - 1 круг и 10 км - 2 круга.

В 20.00 - начало регистрации участников, в 21.30 - торжественное открытие, в 22.00 - старт представителей северной (скандинавской) ходьбы, в 23.00 - старт участников основного пробега и дистанций-спутников.

Около 2 часов ночи состоится церемония награждения победителей и призёров. Обещают, что среди призов будет и торт в виде кроссовок весом в 10 кг.

Для зрителей организаторы кросса приготовили развлекательную программу, которая начнётся с 20.00: семейный забег, шоу по черлидингу «Циклон», шоу-команды «Силовой экстрим», премьера рок-группы «Киловатт». Для любителей горяченького – будет работать бесплатная мобильная баня на берегу озера.