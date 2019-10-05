В Мурманске прошло очередное заседание комиссии по образованию и профессиональной подготовке Союза промышленников и предпринимателей Мурманской области. Основным вопросом заседания стало развитие института наставничества в регионе.

На сегодняшний день лишь на отдельных крупных предприятиях система наставничества существует как часть кадровой политики. Работники, занимающиеся обучением и адаптацией молодых специалистов, поощряются за счёт средств самой компании: это и стимулирующие надбавки к зарплате, и премии за качество подготовки, и организация конкурсов «Лучший наставник» внутри предприятий.

Как отмечали собравшиеся, для полноценного развития института наставничества в регионе не хватает стимулирования данной работы со стороны государства.

В ближайшее время члены комиссии соберутся, чтобы изучить лучшие практики наставничества в регионе. О системе работы с молодыми специалистами расскажут представители организаций, где наставничество уже успешно функционирует.

В рамках заседания работодатели и представители образовательных организаций также обсудили формат проведения регионального праздника профессионального мастерства «Профессионалы на Мурмане» в 2020 году. Члены комиссии отметили, что соревнования по профессиональному мастерству, проводимые работодателями на своих площадках, по-прежнему актуальны. В рамках очередного праздника планируется расширить перечень профессий и специальностей, по которым будут проведены конкурсы. Праздник пройдёт в первом квартале 2020 года, а итоги будут традиционно подведены на общем собрании членов Регионального объединения работодателей.