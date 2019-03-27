Для расследования ЧП во время схода наледи, в результате которого была травмирована мурманчанка, применяли даже квадрокоптерСПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: «Бизнес-снег. Рейтинг городов»
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Мурманская область. Арктика27.03.19 12:10

Для расследования ЧП во время схода наледи, в результате которого была травмирована мурманчанка, применяли даже квадрокоптер

Следственным отделом по городу Мурманск Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области с учётом материалов прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по факту травмирования женщины, по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 238 УК РФ, – оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, если они повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.

Установлено, что примерно в 17 часов 26 марта с крыши дома № 8 по проезду Рыбному в городе Мурманске произошёл сход наледи, в результате которого была травмирована женщина 1955 года рождения, проживающая в данном доме. Пострадавшая с телесными повреждениями, расценивающимися как тяжкий вред здоровью, госпитализирована в реанимационное отделение Мурманской областной клинической больницы.

Как сообщает старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области по взаимодействию со СМИ Алина Александрович, на место происшествия незамедлительно прибыла следственно-оперативная группа во главе с руководителем Следственного управления Андреем Ефремовым, взявшим под личный контроль расследование уголовного дела.

В ходе осмотра места происшествия следователями-криминалистами применена криминалистическая техника, в том числе, квадракоптер для фиксации обстановки и места нахождения ледяной массы на крыше дома до её падения, а также фиксации потенциально опасного снежного покрова и ледяных масс на крышах соседних домов.

Андрей Ефремов рассказал прибывшему на место происшествия временно исполняющему обязанности губернатора Мурманской области Андрею Чибису о ходе расследования уголовного дела, установленных обстоятельствах произошедшего, продемонстрировал оперативную съёмку с места происшествия и видеозаписи, произведенные при помощи квадрокоптера.

В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. В том числе, следователями допрашиваются свидетели произошедшего, должностные лица и работники управляющей компании и муниципальных органов, ответственных за своевременную организацию очистки крыши от снега.

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Комментарий к новости:Для расследования ЧП во время схода наледи, в результате которого была травмирована мурманчанка, применяли даже квадрокоптер
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