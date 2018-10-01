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Мурманская область. Арктика01.10.18 07:10

Для России увеличены квоты вылова трески, окуня, чёрного палтуса и камбалы в конвенционном районе Северо-Западной Атлантики

В Таллине (Эстония) состоялась 40-я ежегодная сессия Организации по рыболовству в Северо-Западной Атлантике (НАФО). В работе сессии приняли участие около 180 делегатов от членов НАФО: России, Канады, Европейского союза, США, Дании (за Фарерские острова и Гренландию), Исландии, Кубы, Норвегии, Франции (за Сен-Пьер и Микелон), Украины и Японии. Кроме того, в качестве наблюдателей присутствовали представители отраслевых межправительственных и неправительственных организаций.

Российская делегация принимала активное участие в работе Научного Совета и Постоянного комитета по международному контролю за промыслом (СТАКТИК), заседания которых проходили параллельно работе комиссии.

На заседаниях комиссии и постоянных комитетов НАФО рассмотрены вопросы международного контроля в области рыболовства, расширения границ, закрытых для донного промысла районов, рекомендации рыбохозяйственной науки по величине общего допустимого улова (ОДУ) и обновленная программа наблюдателей НАФО.

При обсуждении вопросов российская делегация исходила из заинтересованности отечественного рыболовного флота в продолжении промысла в районе регулирования НАФО. Благодаря активной работе делегации Российской Федерации увеличены национальные квоты вылова трески микрорайона 3М – на 411 тонну, до 1132 тонн, (ОДУ – 17,5 тысячи тонн), морских окуней микрорайонов 3LN- с 4085 тонн до 5207 тонн (ОДУ – 18,1 тысячи тонн) и черного палтуса микрорайонов 3LMNO – с 1560 тонн до 1562 тонн (ОДУ – 16,52 тысячи тонн).

Кроме того, российской делегации удалось не только предотвратить введение моратория на промысел длинной камбалы микрорайонов 3NO, но и увеличить российскую квоту вылова с 287 тонн до 302 тонн (ОДУ – 1175 тонн). По другим запасам российские квоты остались на уровне текущего года.

По решению комиссии, с 1 января 2019 года будет открыт для специализированного донного промысла район в восточной части Банки Флемиш-Кап, где ранее, с 1 января 2017 года, на это действовал запрет.

 

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