Для россиян МРОТ собираются сравнять с прожиточным минимумом в два этапа - к 1 января 2019 года

В России минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в рамках внесенного в правительство РФ законопроекта предлагается повышать до уровня прожиточного минимума (ПМ) поэтапно, первый этап - повышение с 73% до 90% от ПМ - потребует 25 млрд рублей из федерального бюджета, заявил глава Минтруда Максим Топилин.

- Естественно, поэтапно, деньги из федерального бюджета потребуются в зависимости от того, какой будет темп, - сказал сегодня Максим Топилин журналистам, отвечая на вопрос «Интерфакса».

По его словам, с 1 июля этого года соотношение МРОТ к ПМ составит примерно 73% (7,8 тысячи рублей) - повышение составит около 3%.

Дальнейшее повышение заложено в законопроекте: предлагается на следующем этапе с 1 января 2018 года повысить МРОТ единовременно с 73% до 90% от МРОТ. Этот шаг потребует выделения порядка 25 млрд рублей из федерального бюджета - они потребуются для компенсации роста зарплат работникам бюджетной сферы.

Следующий, окончательный этап предлагается провести с 1 января 2019 года, с тем, чтобы МРОТ достиг 100% ПМ, сравнявшись с ним.

- Если идти темпом 90% с 1 января 2018 и 100% с 1 января 2019 года то федеральный бюджет - 25 млрд. Это для федералов (федеральных учреждений). Если такой темп, то столько потребуется денег. Но темпы ещё обсуждаются, - сказал глава Минтруда РФ.

Общую сумму расходов бюджетов всех уровней министр не озвучил.