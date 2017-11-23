Для роста заработной платы педагогических работников общего образования нет препятствий

Губернатор Марина Ковтун проводит очередное заседание межведомственной комиссии по мониторингу достижения показателей, определенных в указах президента Российской Федерации. В работе комиссии принимают участие представители исполнительных органов государственной власти Мурманской области, региональной Общественной палаты, органов местного самоуправления муниципальных образований.

Основное внимание участников заседания глава региона сосредоточила на «зарплатных» показателях по отдельным категориям работников бюджетной сферы. Они определены 597 указом президента. Целевые ориентиры по данным показателям с учётом новых методических подходов соотносятся со значением дохода от трудовой деятельности. По итогам 2017 года он оценивается в размере 46600 рублей.

В соответствии с соотношениями, установленными в «дорожных картах», заработная плата педагогических работников общего образования должна составить не менее 46600 рублей, дошкольного образования – 40400 рублей, врачей – 70300 рублей, медсестёр – 37800 рублей, напомнила губернатор.

«Региональным Минфином необходимый объём средств запланирован и доведён до ведомств социального блока, муниципалитетам предоставлены соответствующие межбюджетные трансферты. Никаких «форс-мажорных» обстоятельств, связанных с недостаточным финансированием, у нас нет и быть не должно», – подчеркнула Марина Ковтун.