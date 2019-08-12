Для рыбаков, занимающихся коммерческим выловом, планируется установить суточные нормы и квоты

Росрыболовство прорабатывает вопрос введения специальных патентов для малого бизнеса, что позволит отделить коммерческие организации от рыбаков-любителей. Об этом сообщает пресс-служба Росрыболовства со ссылкой на главу ведомства Илью Шестакова.

«Этот вопрос [введения патентов] прорабатывается. Если вы вылавливаете рыбу и в дальнейшем ее продаете, вы занимаетесь коммерческой деятельностью. Мы предлагаем урегулировать этот вопрос. Если вы рыбак-любитель, вы можете ловить для себя, для пропитания, просто для удовольствия. Но при этом, если ты хочешь реализовывать, то через патентное право можешь купить патент и заниматься коммерческой деятельностью как малый предприниматель», - приводит слова Ильи Шестакова пресс-служба.

Для рыбаков, занимающихся коммерческим выловом рыбы, планируется установить суточные нормы и квоты, ограничить объём вылова. Это позволит снизить нагрузку на водные ресурсы: по словам Шестакова, объем вылова рыбы рыбаками-любителями в Астраханской области, под определение которых подпадают и субъекты малого бизнеса, сравним с промышленным. Пока дата введения патентов неизвестна, вопрос находится на стадии обсуждения, пишет ТАСС.