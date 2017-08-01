Для Сбербанка деньги не имеют лица
Мурманской прокуратурой по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах проведена проверка по факту списания ПАО «Сбербанк» со счёта матери денежных средств ребёнка. Поводом к проведению проверки послужило обращение жительницы Снежногорска по вопросу удержания денежных средств с расчётного счёта, на который перечисляются алименты на содержание её несовершеннолетней дочери.
Проверкой установлено, что по решению суда с гражданки взыскана задолженность за коммунальные услуги в пользу АО «Мурманэнергосбыт».
В соответствии с нормами действующего законодательства банк при исполнении требований взыскателя о списании денежных средств со счёта должника должен был убедиться в назначении денежных средств, находящихся на счете матери несовершеннолетней, в целях проверки правильности их удержания и перечисления.
Женщина неоднократно обращалась в банк и просила снять арест со счёта, поскольку на него поступают денежные средства на содержание несовершеннолетнего ребёнка, однако банком ей было незаконно в этом отказано.
В связи с чем гражданка была вынуждена обратиться в прокуратуру за защитой прав несовершеннолетней дочери.
В целях восстановления нарушенных прав прокурором в мировой суд направлено исковое заявление о взыскании с ПАО «Сбербанк» незаконно списанных со счёта денежных средств, предназначенных на содержание несовершеннолетнего ребнка, в размере 31849 рублей.
Не дожидаясь решения суда, ПАО «Сбербанк» в добровольном порядке возвратил незаконно списанные со счёта заявительницы денежные средства.