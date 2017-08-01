ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ: Лагерная жизнь подходит не для всех«Сто человек – по сто рублей» - спасти юного северянина так легко!
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика01.08.17 08:39

Для Сбербанка деньги не имеют лица

Мурманской прокуратурой по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах проведена проверка по факту списания ПАО «Сбербанк» со счёта матери денежных средств ребёнка. Поводом к проведению проверки послужило обращение жительницы Снежногорска по вопросу удержания денежных средств с расчётного счёта, на который перечисляются алименты на содержание её несовершеннолетней дочери.

Проверкой установлено, что по решению суда с гражданки взыскана задолженность за коммунальные услуги в пользу АО «Мурманэнергосбыт».

В соответствии с нормами действующего законодательства банк при исполнении требований взыскателя о списании денежных средств со счёта должника должен был убедиться в назначении денежных средств, находящихся на счете матери несовершеннолетней, в целях проверки правильности их удержания и перечисления.

Женщина неоднократно обращалась в банк и просила снять арест со счёта, поскольку на него поступают денежные средства на содержание несовершеннолетнего ребёнка, однако банком ей было незаконно в этом отказано.

В связи с чем гражданка была вынуждена обратиться в прокуратуру за защитой прав несовершеннолетней дочери.

В целях восстановления нарушенных прав прокурором в мировой суд направлено исковое заявление о взыскании с ПАО «Сбербанк» незаконно списанных со счёта денежных средств, предназначенных на содержание несовершеннолетнего ребнка, в размере 31849 рублей.

Не дожидаясь решения суда, ПАО «Сбербанк» в добровольном порядке возвратил незаконно списанные со счёта заявительницы денежные средства.

Комментарии

-

Новости муниципалитетов

-АналитикаПроизводительность труда в России отстает на 27% от среднемировых показателей
-ФоторепортажМурманск встречает День рыбака запахом трески22 июня в 4 часа утраВ память о страшной дате – 18 июня 1942 года
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народТайна генерала Журбы
-Политбарометр
ПодробнееБольшинство политических партий и общественных объединений в Мурманской области работают в «подполье»
-Слово не воробей...Первый раз в горе
-Нам интересно Ваше мнение
17.07.17: Как сообщают российские СМИ, в Минздраве обсуждают идею запрета продажи алкоголя в выходные дни. Как вы к этому относитесь?Проголосовало: 513 человека
-Ходят слухи…«Таинственные человечки» что-то ищут в Мурманске
-

Последние комментарии

Павел
31.07.17 14:51
Не знаю с чем это связано, но теперь на проходных ММРП стоят их же работники. В плане экономии расходов это, наверное, выгодно, а вот в плане того, что порт сам себя охраняет - это несколько подозрите
Комментарий к новости:Причал Арктической гавани красиво пустует, а пассажиров теплохода «Клавдия Еланская» гоняют в рыбный порт
Валентина
31.07.17 12:38
Жители Островного ждали, когда построят причал ПДЛ, а теперь бегают от причала на причал. И у каждого вещей полно. Власти вообще ничего не думают. С каждым годом всё хуже и хуже. К тому же ходит тепло
Комментарий к новости:Причал Арктической гавани красиво пустует, а пассажиров теплохода «Клавдия Еланская» гоняют в рыбный порт
Поморник
30.07.17 17:44
Да, есть что-то завораживающее в этих ровных и красивых шеренгах военных моряков. Согласен с предыдущим откликом, что за этой мишурой прячутся картинки страшных военных будней - взрывы, рваный металл,
Комментарий к новости:Во флотской столице Заполярья прошли праздничные мероприятия, посвященные Дню ВМФ России
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
3112345678910111213141516171819202122232425262728293031123
-Скоро в эфире09:00«Кто в доме хозяин?». Художественный сериал (12+)09:30«Последний янычар». Художественный сериал, 83 серия (12+)10:15«Последний янычар». Художественный сериал, 84 серия (12+)
-PRO ДеньгиПо трудам и зарплата - всё больше стран в мире могут похвастаться более высоким, чем в России, уровнем оплаты труда-PRO ВалютуКурс евро подскочил на 78 копеек, доллара – почти на 52 копейки-PRO ЭнергетикуКабмин готовит нам «подарки» после выборов президента-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 1 августа-PRO Нефть и газСПБУ «Амазон» не нашлось работы в Арктике, или Почему ООО «Газпром геологоразведка» приглашает специалистов из Китая?-PRO ЗаконыАвиакомпаниям дали право исключать норму о бесплатном провозе багажа
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Наши партнёрыМ151 - такси нового поколения!Редакция «Московский комсомолец в Мурманске» проводит конкурс новогодних поздравлений«Московский комсомолец» проводит конкурс «Селфи с «МК» для своих читателей
© 2009 - 2017
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 78-10-20
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН».
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Программы и анонсы, опросы и обсуждения
Яндекс.Метрика