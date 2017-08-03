Для северян установили новый прожиточный минимум

Чем эти люди заняты? Что они конкретно делают? Шаркуны коридорные!!!

Kirill

С первого взгляда идея хорошая, но хотелось бы узнать, а не будет ли в приямок бака попадать грунтовая вода? а как проводить санобработку такого "бункера"? надо в него залазить? а если кто-то бросит в