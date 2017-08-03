Мурманская область. Арктика03.08.17 11:55
Для северян установили новый прожиточный минимум
Постановлением правительства Мурманской области установлен новый прожиточный минимум. Согласно указанному нормативно-правовому акту, с 1 июля 2017 года величина прожиточного минимума на территории нашего региона составляет в расчёте на душу населения 14583 рубля, для трудоспособного населения – 15185 рублей, для пенсионеров – 12138 рублей, для детей – 15048 рублей.
Комментарии
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Последние комментарии
Алекс
03.08.17 11:46
простым языком - это смотрящие за регионом от ВВП
ФунтиК
03.08.17 11:02
Чем эти люди заняты? Что они конкретно делают? Шаркуны коридорные!!!
Kirill
03.08.17 08:47
С первого взгляда идея хорошая, но хотелось бы узнать, а не будет ли в приямок бака попадать грунтовая вода? а как проводить санобработку такого "бункера"? надо в него залазить? а если кто-то бросит в
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