Для своевременной уплаты НДФЛ осталось чуть более 2 недель

16 июля истекает срок уплаты налога на доходы физических лиц по представленной налоговой декларации по форме 3-НДФЛ за 2017 год. Речь идёт о гражданах, которые в прошлом году получили доход от предпринимательской деятельности, частной практики, доход от продажи автомобиля, квартиры или сдачи в аренду имущества.

По данным Межрайонной ИФНС России № 2 по Мурманской области, каждый второй налогоплательщик ЗАТО Кольского края из числа обязанных уже уплатил налог на доходы физических лиц. У остальных осталось около 2 недель, чтобы не попасть в список должников Налоговой службы.

В случае если гражданами был получен доход, с которого не был удержан НДФЛ налоговыми агентами, или, к примеру, доход от продажи акций, с которого также ранее не уплачен налог, сведения о необходимости уплаты НДФЛ они получат в налоговом уведомлении вместе с расчетами имущественных налогов за 2017 год. Срок уплаты налогов по данным уведомлениям – 3 декабря 2018 года.

Напомним, пени в размере 1/300 действующей ставки рефинансирования Центрального банка России начисляются за каждый день просрочки платежа.