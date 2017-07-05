Для тех, кто планирует отпуск - билеты на поезда дальнего следования будут продавать за 120 суток до дня отправления

По оперативным данным, в июне 2017 года на инфраструктуре ОАО «РЖД» перевезено 99,7 млн пассажиров, что на 8,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Из них в пригородном сообщении отправлено 89,7 млн пассажиров (+9,9%), в дальнем следовании - 10 млн (+0,6%).

Всего за январь-июнь этого года отправлено 530,3 млн пассажиров (+9,6% к январю-июню 2016 года), из них в дальнем следовании перевезено 45,5 млн пассажиров (+0,3%), в пригородном сообщении – 484,8 млн (+10,6%).

Пассажирооборот на сети ОАО «РЖД» с начала 2017 года снизился на 1,1% к уровню прошлого года и составил 53,2 млрд пасс-км, в том числе в пригородном сообщении пассажирооборот составил 15,1 млрд пасс-км (+ 3,3%), в дальнем следовании - 38,1 млрд пасс-км (-2,7%).

Вероятно поэтому ОАО «Российские железные дороги» приняли решение с декабря текущего года начать продавать билеты на поезда дальнего следования за 120 суток до дня отправления. Об этом 4 июля сообщил журналистам глава департамента управления бизнес-блоком «Пассажирские перевозки» РЖД Максим Шнейдер.

Напомним, с прошлого года у россиян появилась возможность покупать билеты на поезда дальнего следования за 60 дней до отправления, а ещё ранее этот срок составлял 45 дней.