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Мурманская область. Арктика18.10.18 08:30

Для трёх новейших атомных ледоколов изготовили «атомные сердца»

Завершено производство ядерных реакторных установок РИТМ-200 для трёх новейших универсальных атомных ледоколов ЛК-60Я проекта 22220. Об этом известила пресс-служба АО «Атомэнергомаш» (машиностроительный дивизион «Росатома»). Согласно сообщению, предприятие «ЗиО- Подольск» отправило в Санкт-Петербург второй реактор реакторной установки РИТМ-200 для ледокола нового поколения «Урал».

«Всего предприятиями дивизиона было изготовлено три реакторных установки, каждая из которых включает в себя два реактора РИТМ-200. В 2016 году состоялась отгрузка для головного ледокола «Арктика», в 2017 году - для первого серийного ледокола «Сибирь», - отмечается в сообщении.

По словам генерального директора «Атомэнергомаша» Андрея Никипелова, установка РИТМ-200 и её модификации рассматриваются как основа создания атомных станций малой мощности морского и наземного исполнения.

«Также своевременное завершение контракта по РИТМ-200 позволяет нам рассчитывать на участие в строительстве атомных ледоколов «Лидер», которые должны будут обеспечить круглогодичное функционирование Севморпути. В настоящее время для данного типа судов создан эскизный проект реакторной установки «РИТМ-400», идет разработка технического проекта», - приводятся в сообщении слова Никипелова.

Отметим, что три универсальных двухосадочных атомных ледокола ЛК-60Я проекта 22220 («Арктика», «Сибирь» и «Урал») станут самыми большими и мощными в мире. Они смогут проводить караваны судов в арктических условиях, пробивая по ходу движения лед толщиной до трех метров. Строительство судов ведется в Санкт-Петербурге на верфях «Балтийского завода».

 

 

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