Для удобства родителей в детских поликлиниках Мурманской области вводятся дополнительные рабочие дни

Ежегодно с середины августа и до середины сентября в детских поликлиниках Мурманской области увеличивается число посещений в связи с оформлением детей в дошкольные образовательные организации и школы.

Министерство здравоохранения Мурманской области проводит работу, чтобы не допустить напряженности в детских поликлиниках в период массового оформления детей в образовательные организации.

Так, для удобства родителей и детей при оформлении в образовательные организации в детских поликлиниках открыты дополнительные кабинеты для сдачи анализов, продлено время работы лабораторий, введены дополнительные приемы врачей для оформления необходимых справок. Дополнительно организована работа детских поликлиник по субботам 17, 24 и 31 августа.

Информация о порядке получения справок размещена на сайтах медицинских организаций.