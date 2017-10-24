Для воспитанников Апатитского центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, прошел тренинг

В Службе сопровождения государственного областного бюджетного учреждения «Апатитский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, имени В.Р. Булычева» для воспитанников старших классов состоялся тренинг «Как противостоять влиянию преступных группировок». Ребята разбирались, как избежать негативного влияния со стороны противозаконных организаций.

Криминогенная ситуация в стране все больше вызывает озабоченность российских граждан. Очень важным является понимание необходимости эффективных мер самозащиты от преступных посягательств. Беспокоит рост, изощренность и профессионализация организованной преступности.

Социальный педагог Центра продемонстрировала воспитанникам видеоролик «Самые опасные группировки в мире», провела с ребятами мини-дилеммы на тему умения выбора друзей и как понимать свои желания.