Для всех желающих побывать на III Арктическом фестивале «Териберка. Новая жизнь» организованы дополнительные автобусные перевозки

С 14 по 17 июля в рамках проведения III Арктического фестиваля «Териберка. Новая жизнь» из Мурманска в Териберку для всех желающих организованы дополнительные автобусные перевозки. Транспорт будет отходить от Мурманского автовокзала. Билеты будут продаваться в кассах автовокзала с 10 часов 13 июля. Стоимость взрослого билета в один конец составляет 450 рублей, детского – 225.

Маршрут Мурманск – Териберка, отправление от автовокзала: 14 июля – в 18.30; 15 июля – в 9.00, 11.00 и 13.00; 16 июля – в 9.00 и 11.00.

Маршрут Териберка – Мурманск, отправление от автобусной остановки «ДК»: 15 июля – в 20.00 и 21.00; 16 июля – в 18.00 и 20.00; 17 июля – в 12.00

В дни фестиваля, 15 и 16 июля, будет перевозить пассажиров маршрутное такси из Лодейного (поворот на рыбзавод) до Старой Териберки (автобусная остановка «ДК»).

Рейсы из Лодейного: 10.00, 11.30, 13.45, 15.15, 16.45, 18.15, 19.45, 21.15.

Рейсы из Териберки 10.45, 12.15, 14.30, 16.00, 17.30, 19.00, 20.30.