Для выпускников Мурманской области наиболее привлекательными остаются медицинские, педагогические, инженерные и рабочие специальности

Ежегодно служба занятости населения Мурманской области совместно с общеобразовательными организациями региона проводит исследование особенностей профессионального самоопределения выпускников 9-х и 11-х классов. В исследовании 2019 года приняли участие более 700 учащихся.

По данным исследования, большинство молодых людей после окончания школы планируют продолжить свое образование в образовательных организациях высшего (57%) и среднего профессионального (28%) образования. Наиболее привлекательными для выпускников по-прежнему являются медицинские (13%), педагогические (10%) и инженерные специальности (7%), профессии системного администрирования и программирования (7%), юридические специальности (6%). Рабочие специальности выбрали 14% опрошенных. Среди сфер профессиональной деятельности предпочтения отдаются сферам культуры и искусства (11%), здравоохранения (11%), информационных технологий (9%) и образования (8%). Традиционно в содержании труда выпускников чаще привлекает возможность иметь свободное время (38%), возможность общения с людьми (31%), творческий характер профессии (29%). Кроме того, значимыми в выборе профессии старшеклассники считают высокую оплату труда, соответствие профессии способностям и характеру, возможность карьерного роста и самореализации и востребованность на рынке труда.

Доля выпускников, решивших работать в Мурманской области после получения ими профессионального образования, выросла по сравнению с прошлым годом на 3% и составляет 23%. Другие регионы для трудоустройства в этом году выбрали на 5% меньше опрошенных, чем в 2018 году.

Каждый четвертый из опрошенных в 2019 году старшеклассников посетил индивидуальную консультацию по выбору профессии, при этом больше половины из них обратились за услугой по профориентации в центры занятости населения.

Среди мероприятий, направленных на знакомство с профессиями и профессиональное самоопределение, ежегодно в качестве наиболее привлекательных школьники отмечают беседы и встречи с представителями профессии (60%) и экскурсии на предприятия региона (28%). В исследовании 2019 года старшеклассники также отметили, что им было бы интересно пройти тестирование по выбору профессии (44%) и посетить выставки образовательных услуг.