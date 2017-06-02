Для юных читателей областной детско-юношеской библиотеки пройдет экологическое занятие «Давай беречь природу вместе»

5 июня в 11.00 в отделе краеведческой литературы Мурманской областной детско-юношеской библиотеки пройдёт экологическое занятие «Давай беречь природу вместе», посвященное Году экологии в России.

Для маленьких мурманчан подготовлена красочная презентация, из которой они узнают, почему нужно беречь природу, как сделать наш общий дом чистым и уютным. В программе также – интересные загадки и подвижные игры, которые дадут детям возможность весело провести время в библиотеке.

В завершение мероприятия все участники получат салатовые ленточки в знак бережного отношения к природе.

Среди приглашённых на экологическое занятие – дети с ограниченными возможностями здоровья.