Мурманская область. Арктика02.06.17 16:25
Для юных читателей областной детско-юношеской библиотеки пройдет экологическое занятие «Давай беречь природу вместе»
5 июня в 11.00 в отделе краеведческой литературы Мурманской областной детско-юношеской библиотеки пройдёт экологическое занятие «Давай беречь природу вместе», посвященное Году экологии в России.
Для маленьких мурманчан подготовлена красочная презентация, из которой они узнают, почему нужно беречь природу, как сделать наш общий дом чистым и уютным. В программе также – интересные загадки и подвижные игры, которые дадут детям возможность весело провести время в библиотеке.
В завершение мероприятия все участники получат салатовые ленточки в знак бережного отношения к природе.
Среди приглашённых на экологическое занятие – дети с ограниченными возможностями здоровья.
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