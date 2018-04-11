Для юных читателей областной детско-юношеской библиотеки состоялись «посиделки в старой куваксе»

В отделе краеведческой литературы Областной детско-юношеской библиотеки собрались читатели, чтобы послушать «Сказки из старой куваксы».

Ребят встретил герой саамских сказок – Чахкли, который научил их здороваться на саамском языке. Дети узнали, кто такие саамы, давно ли поселились они в Северных краях, какие жилища строили и почему называли себя «оленным народом».

Состоялось знакомство с основными промыслами, бытом и устным народным творчеством коренных жителей Кольского полуострова. Читатели смогли примерить саамские национальные головные уборы и покормить северного оленя ягелем.

Также юным северянам были представлены книги участников Международного конкурса детской рукописной книги из номинации «Мой сильный маленький народ».