Для юных мурманчан и их родителей пройдет литературно-игровая программа «Про все на свете должны знать дети»

12 ноября в Мурманской областной детско-юношеской библиотеке пройдёт литературно-игровая программа «Про все на свете должны знать дети», посвященная детскому писателю Самуилу Яковлевичу Маршаку.

Юные читатели и их родители познакомятся с жизнью и творчеством любимого поэта, вспомнят с детства знакомые стихи и сказки, ответят на веселые загадки и поучаствуют в квесте.