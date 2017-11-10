Мурманская область. Арктика10.11.17 08:24
Для юных мурманчан и их родителей пройдет литературно-игровая программа «Про все на свете должны знать дети»
12 ноября в Мурманской областной детско-юношеской библиотеке пройдёт литературно-игровая программа «Про все на свете должны знать дети», посвященная детскому писателю Самуилу Яковлевичу Маршаку.
Юные читатели и их родители познакомятся с жизнью и творчеством любимого поэта, вспомнят с детства знакомые стихи и сказки, ответят на веселые загадки и поучаствуют в квесте.
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